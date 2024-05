“Addio ad Affari Tuoi”: Amadeus e la novità che spiazza tutti

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, classe 1962,, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman e disc jockey italiano. Ha esordito negli anni ottanta a Radio Deejay, lanciato dal talent scout Claudio Cecchetto, in qualità di DJ, e si è affermato successivamente come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. Per cinque edizioni consecutive, dal 2020 al 2024, è stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Ora per lui inizierà una nuova avventura sul Nove con tante novità. (Continua a leggere dopo le foto)

La Rai dopo Amadeus può perdere anche “Affari Tuoi”? Le news

Dopo l’addio alla Rai, Amadeus approderà sul Nove. Il noto conduttore tv ha firmato un contratto di 4 anni con la media company Warner Bros. Discovery. L’ex direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo collaborerà allo sviluppo di nuovi progetti e sarà al timone di diverse trasmissioni a partire dal prossimo autunno. Quindi per Amadeus inizia una nuova sfida professionale, che sta mettendo a dura prova anche la Rai. Infatto sono diverse le novità che ruotano intorno all’addio del conduttore alla tv di Stato.

