Amadeus, ora è ufficiale: la notizia è appena arrivata – È finalmente ufficiale quello che si è sussurrato per una settimana con titoli a nove colonne: nessuna sorpresa per chi si è appassionato al caso Amadeus. Dopo l’addio alla Rai il conduttore tv entra a far parte della Warner Bros. Discovery e diventa volto di punta del Canale Nove. Di seguito tutti i dettagli. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Come Amadeus”: Discovery sta puntando a Belen e D’Urso? Le voci

Leggi anche: “Ore14”, scelta assurda della Rai all’ultimo minuto: cosa è successo

Amadeus, ora è ufficiale: la notizia è appena arrivata

Amadeus ha firmato un accordo di collaborazione quadriennale con Warner Bros. Discovery, segnando così una nuova tappa nella sua fortunata carriera. L’annuncio ufficiale di oggi conferma le precedenti voci. Un contratto che prevede delle cose ben precise. (continua a leggere dopo le foto)

Amadeus ha firmato con Discovery: accordo di quattro anni e due programmi prime time

Amadeus condurrà sul Nove un programma di access prime time (la fascia oraria dopo il Tg1) e due in prima serata (uno in autunno e l’altro in primavera). Non solo, grazie a questo accordo, come spiega la nota di Warner Bros. Discovery, «Amadeus collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva