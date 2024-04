Rai, il colpaccio dopo Amadeus: torna un conduttore amatissimo

Negli ultimi anni mamma Rai ha detto addio a molti dei volti di punta della tv. Da Fabio Fazio e Luciana Letizzetto, Lucia Annunziata e adesso anche Amadeus c’è chi si chiede a quale soluzione adotterà per la prossima stagione televisiva per rimpiazzare gli amatissimi conduttori. In attesa dei palinsesti di giugno però rivedremo un personaggio televisivo che non lavorava in Rai dal 2003. Dopo tanti anni tra La7 e Mediaset, il conduttore è pronto per un ritorno a casa.

Rai, torna un conduttore amatissimo

“La televisione è curiosa, inchiodata su palinsesti fermi a dieci anni fa. La presentazione dei programmi che fanno ogni anno è un copia incolla di quella dell’anno prima. Si muovono solo conduttori e i gruppi di lavoro. Queste evasioni dal nido danno un po’ di sale a una televisione stanca. Molti vanno altrove e ripetono gli stessi programmi, con lo stesso nome: io invece inRai sono tornato con una cosa nuova“, ha detto a La Stampa il conduttore di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, in onda in prima serata dal 14 maggio su Rai3. Si tratta di un Comedy show che esplora l’universo femminile in rapporto con gli accadimenti del mondo. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)