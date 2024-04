Tv in lutto, addio per sempre alla leggendaria attrice

Il mondo delle serie tv è in lutto per la scomparsa improvvisa della leggendaria attrice. È morta giovedì 25 Aprile 2024 all’età di 85 anni l’attrice americana star delle soap opera premiata con un Emmy per il ruolo della matriarca Dina Abbot Mergeron in Febbre d’amore, soap in cui ha recitato per quasi quattro decenni. L’annuncio è stato dato da Matt Kane, addetto stampa della produzione della fiction che in Italia viene trasmessa su Rete 4. (Continua a leggere dopo le foto)

Morta Marla Adams, la nota attrice di “Febbre d’amore”

Marla Adams, volto noto della serie tv Febbre d’amore, si è spenta all’età di 85 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta giovedì 25 Aprile, è stato dato da Matt Kane, addetto stampa della produzione di The Young and the Restless, il titolo originale di Febbre d’amore trasmessa in Italia da Rete 4. In un comunicato ufficiale Josh Griffith, produttore e capo sceneggiatore della soap, ha dichiarato: “A nome di tutta la compagnia di ‘The Young and the Restless’, inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Marla. Siamo molto grati e stupiti dell’incredibile performance di Marla nel ruolo di Dina Mergeron, perché sia Marla che Dina hanno lasciato un segno indimenticabile in ‘Y&R'”.

