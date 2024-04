Gene Gnocchi colpito da un terribile lutto: “Ci ha lasciato” – Terribile lutto per Gene Gnocchi, pseudonimo di Eugenio Ghiozzi, comico, cabarettista, conduttore tv, cantante ed ex calciatore italiano. A dare l’annuncio della persona scomparsa, a cui lui era legatissimo, è stato proprio il 69enne sui social. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci colpita da un grave lutto: il triste annuncio

Leggi anche: Alba Parietti, “Sono profondamente triste”: cosa succede

Gene Gnocchi colpito da un terribile lutto

Addio ad Adriana, la mamma di Gene Gnocchi. La notizia l’ha data lo stesso comico sui suoi profili social. «Mamma Adriana ci ha lasciato», ha scritto l’attore, aggiungendo un cuore accanto. E in basso sono tanti i messaggi di cordoglio di amici e fan. (continua a leggere dopo le foto)

Gene Gnocchi in lutto: il doloroso annuncio sui social

Un momento difficile per Gene Gnocchi e la sua famiglia: è morta la signora Adriana. Sul sito ufficiale dei “Fratelli Gnocchi” si legge un ritratto che fa capire il forte legame che univa (e unisce) i vari componenti della famiglia: «“Gnocchi” è il nome d’arte che i fratelli Eugenio e Carlo scelsero storpiando scherzosamente il loro cognome, Ghiozzi. Da questo aneddoto si può dedurre facilmente che la famiglia si contraddistingue per una marcata ironia e senso dell’umorismo, oltre che per un intrinseco e profondo legame con il buon cibo. Tutto iniziò con mamma Adriana che, nella cucina della sua trattoria, perfezionò le ricette per poi insegnarle a tutti coloro che andavano a lavorare sotto la sua ala».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva