Alba Parietti, “Sono profondamente triste”: cosa succede

Alba Parietti, classe 1961, è una conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana. La Parietti in queste ore sta attraversando un periodo molto difficile. La conduttrice, infatti, nei giorni scorsi ha parlato di una brutta disavventura: lei e il suo cane sono stati vittima di un incidente. Ora Alba, ogni giorno, aggiorna i suoi followers sulla situazione. (Continua a leggere dopo le foto)

Alba Parietti, operato il cagnolino dopo l’incidente: come sta

Alba Parietti nei giorni scorsi ha parlato di una brutta disavventura: lei e il suo cane sono stati vittima di un incidente. La conduttrice sui social ha dichiarato: “Per alcuni sono solo cani, per me è un figlio che ho accolto in casa da quasi quindici anni. Lui è ricoverato in attesa di essere operato, ha diverse fratture e io sono tremendamente triste”. L’operazione per Venghi è finalmente arrivata e proprio nelle ultime ore Alba ha raccontato ai suoi follower quali sono le condizioni del suo cane dopo l’operazione.

