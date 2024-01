“Zona Bianca”, Alba Parietti si confessa sul caso Pedretti: “Perché non sono uscita di casa” – Odio sui social, tra le vittime c’è stata anche la nota showgirl e opinionista Alba Parietti. A parlare della vicenda è stata lei stessa ospite nella puntata di “Zona Bianca” in onda il 21 gennaio 2024 su Rete 4. Il dramma è legato alla partecipazione del figlio Francesco Oppini al “Grande Fratello” e, soprattutto, alla sua uscita dal Loft di Cinecittà. (continua a leggere dopo le foto)

“Quando mio figlio è uscito dal Grande Fratello hanno subodorato che io fossi favorevole alla sua uscita dalla Casa. In una sola giornata mi è arrivata una valanga di insulti a livelli di odio e livore inimmaginabili. In un giorno solo me ne sono arrivati 15mila. Ebbene, io che ho le spalle larghissime, non sono uscita di casa per tre giorni”, ha dichiarato a gran sorpresa Alba Parietti, che era tra gli ospiti chiamati a commentare il caso Pedretti. Al programma si è discusso, infatti, a lungo della ristoratrice trovata morta dopo la pubblicazione di una recensione omofoba e contro i disabili. Assieme a Giuseppe Brindisi i presenti hanno provato a fare il punto, focalizzando l’attenzione sul ruolo delicato dei social, che mai come oggi cominciano a mostrare i loro limiti. (continua a leggere dopo le foto)

In studio sono stati fatti ovviamente i nomi di Lorenzo Biagiarelli, che aveva messo in discussione la veridicità della recensione, e della compagna di lui, Selvaggia Lucarelli. Dopo aver raccontato di essere stata travolta dagli haters a causa della partecipazione del figlio Francesco Oppini al “Grande Fratello”, Alba Parietti si è scagliata contro chi usa la propria popolarità per aumentare il livore tra utenti. (continua a leggere dopo le foto)

“Questa povera signora aveva una dignità…”

“Questa potenza mediatica, lo sanno esattamente che cosa significa. quando toccano il figlio suo o lo stesso suo fidanzato, lei rinuncia addirittura a fare una puntata di ‘Ballando con le stelle'”, ha detto Alba Parietti alludendo a Selvaggia Lucarelli. “Quindi lo sa che cosa vuol dire…”, ha continuato. Poi l’opinionista ha proseguito: “Faccio una domanda: questa signora cosa stava tentando? Sai quali sono quelli che vanno in televisione con la faccia proprio come il c**o, che anche se arriva Striscia, anche se arrivano Le Iene, continuano a fare i lavori che fanno? Questa povera signora aveva una dignità e, probabilmente, una coscienza”. E ancora: “Vogliamo considerare la peggiore delle ipotesi? Ha scritto un post estrapolando situazioni che le erano accadute, ma che male ha fatto? Semmai, ha lanciato un messaggio che poteva essere anche piacevole”.