Alba Parietti, classe 1961, è una conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana. Nel 1981 si è sposata con l’attore Franco Oppini. Dalla loro unione è nato, il 6 aprile 1982, Francesco Maria Oppini, unico figlio della soubrette. La coppia si è separata nel 1990 e ha divorziato nel 1997. In questi giorni la showgirl si sta godendo le sue vacanze estive a Formentera insieme al figlio. La Parietti ha deciso di condividere questa sua avventura estiva sui social e così si è mostrata mentre faceva il bagno al mare in compagnia di Francesco. Gli haters della donna l’hanno immediatamente presa di mira. (Continua a leggere dopo la foto)

Alba Parietti si mostra col figlio ed è subito bufera: cos’è successo

Alba Parietti si sta godendo le vacanze a Formentera e sui social gli haters non hanno perso occasione per prenderla di mira. La Parietti si è mostrata in queste ore mentre faceva il bagno al mare in compagnia di suo figlio Francesco Oppini e ha ironizzato scrivendo: “Alga Parietti … per i figli le mamme sono sempre delle bambine ?! O forse era il contrario…”. In tanti l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico e c’è chi ha commentato lo scatto scrivendo: “Ridicola. Lei con tutti i filtri in viso. Il figlio al naturale (simpatico e bello) Povera Alba, la vecchiaia ti fa veramente paura”. Un altro ha aggiunto: “Basta, hai rotto. Tu hai dei problemi di accettazione con gli anni che passano, fattelo dire da una che ha studiato psicologia bella mia”. In particolare in tanti hanno avuto da ridire per uno scatto in cui la Parietti sembra aver fatto uso dei “filtri” di bellezza al contrario del figlio, che appare con il suo aspetto di sempre. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più sulla sua vita privata

Nel 1981 Alba Parietti si è sposata con l’attore Franco Oppini. Dall’unione è nato, il 6 aprile 1982, Francesco Maria Oppini, unico figlio della soubrette. La coppia si è separata nel 1990 e ha divorziato nel 1997. A partire dal 1991, la Parietti ha avuto una relazione di cinque anni con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, con cui ha convissuto a Bologna. La Parietti ha affermato che quella con Bonaga è stata “una storia d’amore bella e importante, dall’inizio alla fine” e che il professore universitario è stato l’uomo più importante della sua vita. La relazione è stata interrotta nel 1996, a causa di un flirt con Christopher Lambert, ripreso brevemente nel 2017. Dopo una breve relazione con il finanziere Jody Vender nel 1999, dal 2001 al 2007 ha avuto un’altra duratura relazione con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, ripresa e interrotta più volte in seguito. Dal 2010 al 2014 ha avuto inoltre una relazione con Cristiano De André. Dal 2022 è legata sentimentalmente al manager di Poste Italiane Fabio Adami.