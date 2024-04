Elisabetta Gregoraci colpita da un grave lutto: il triste annuncio

Elisabetta Gregoraci sta affrontando un periodo difficile a causa di un lutto che la riguarda molto da vicino. I suoi follower Instagram avevano notato un’ombra sul suo volto, ma avevano rispettato il suo silenzio perché, sapevano che al momento opportuno la showgirl avrebbe parlato. In molti pensavano che le preoccupazioni di Elisabetta erano rivolte all’ex Flavio Briatore, operato al cuore da poco. L’imprenditore fortunatamente sta molto bene, e questa mattina la Gregoraci ha rivelato cosa sta affrontando.

Elisabetta Gregoraci colpita da un grave lutto

Elisabetta Gregoraci ha rivelato questa mattina tramite le sue Instagram storie di attraversare giorni difficili a causa di un lutto che ha colpito la sua famiglia. “Buongiorno a voi! Cerco di tirarmi su, ho avuto delle giornate molto pesanti, dove l’umore è stato veramente non felice.” Inizia così l’annuncio della showgirl di questa mattina poco dopo essersi preparata per un’intervista con Netflix in merito ad un progetto top secret. Le ipotesi circolate tra i fan della showgirl ricadevano tutte sulla salute di Flavio Briatore, da poco operato al cuore a causa della scoperta di un tumore, ma l’imprenditore si mostrava felice e sereno nelle sue storie Instagram. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)