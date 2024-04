“Amici”, Lorella Cuccarini trasloca in Rai: cosa sta succedendo

Lorella Cuccarini è uno dei volti più celebri della televisione italiana che ha costruito una carriera brillante e ricca di successi. Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 1985 grazie all’intervento di Pippo Baudo che nota le sue qualità. Oggi è una delle coach di canto più amate del talent Amici di Maria De Filippi. Con la sua energia e passione, segue i giovani talenti e li guida verso il successo. Ma a quanto pare la è desiderata altrove. Ecco che Lorella sta per traslocare in Rai.

Lorella Cuccarini lascia Mediaset

Al momento Lorella Cuccarini, in coppia con Emanuel Lo, è impegnata nella scuola di Amici, come coach con gli ultimi rimasti della squadra: la ballerina Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano. In occasione del Festival di Sanremo, abbiamo visto Lorella nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Amadeus. La showgirl ha ballato sulle note di Grease e la sua celebre canzone “La notte vola”. Ora Lorella è pronta a lasciare nuovamente gli studi Mediaset per traslocare in Rai. A spiegare nel dettaglio cosa sta succedendo ci ha pensato TvBlog. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)