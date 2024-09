Sta per tornare “Ballando con le Stelle“, talent show in onda in prima serata su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Il cast è stato già presentato ufficialmente, manca il ballerino per una notte che si esibirà nel corso della prima puntata. La padrona di casa pare abbia messo a segno un vero e proprio colpaccio. (Continua…)

Tutto su “Ballando con le Stelle”

“Ballando con le stelle” è un programma televisivo di genere talent show, in onda in prima serata su Rai 1 dall’8 gennaio 2005 e condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma è l’adattamento italiano del talent show britannico “Strictly Come Dancing” ed è il più longevo varietà della Rai attualmente in onda. Il programma ha come protagonisti un gruppo di VIP che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare, esibendosi nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi. I concorrenti vengono giudicati da una giuria di cinque esperti. Il talent show è giunto alla diciannovesima edizione. La prima puntata andrà in onda sabato 28 settembre 2024 e pare che Milly Carlucci abbia scelto anche il ballerino per una notte. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)