“Domenica In”, grande imbarazzo per Mara Venier: la gaffe in diretta

Mara Venier è tornata su Rai1 con il suo contenitore domenicale, Per molti questa sarà l’ultima volta per la conduttrice arrivata alla sua 16esima edizione, che lascerà per dedicarsi a suo marito e alla famiglia. La puntata si è aperta tra l’emozione della nuova stagione, ma soprattutto per il ricordo di Luca Giurato scomparso lo scorso 11 settembre 2024 all’età di 84 anni. Fu proprio con lui, infatti, che Mara condusse la sua prima edizione di Domenica In. Nel corso della puntata come sempre tanti ospiti e novità, a partire dallo studio e dal quiz con il pubblico a casa, voluto fortemente dalla conduttrice per riprendere contatto diretto con i telespettatori. Ma la prima puntata non poteva partire col botto senza la gaffe in diretta della conduttrice.

Prima puntata col botto

Durante la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, condotta per l’ultima volta da Mara Venier su Rai 1 il 15 settembre 2024, arrivano molti ospiti di indubbio valore nello studio tutto nuovo. Tra questi Renzo Arbore e Riccardo Cocciante. Nel salotto del programma pomeridiano entrano anche Teo Mammucari e Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, accusato della morte di Pierina Paganelli.

Renzo Arbore, alla conduttrice porta un corno portafortuna rosso con la scritta “cazzimma“. “Mi devi portare fortuna, è la prima puntata!“, gli dice Mara Venier. Poi, parlando di Luca Giurato, l’ospite gli dedica queste parole: “Grazie per Luca Giurato. È stato un bellissimo ricordo. Per te era proprio l’inizio. Luca era un bravo ragazzo ed è rimasto un bravo ragazzo fino alla fine. Era un uomo di una simpatia incredibile“. “È sempre stato un ragazzo libero, forse è una cosa che ha insegnato a tutti quanti“, commenta la presentatrice, bloccata da Arbore quando gli ricorda che al tempo – i primi anni di Domenica In – era fidanzata con lui: “Vabbè, non parliamo del passato“. Riccardo Cocciante racconta la sua carriera artistica attraverso aneddoti e canzoni, svelando di aver sempre pensato di non essere all’altezza, ma Mara Venier ribatte: “E invece sei un gigante“. Teo Mammucari, invece tra una presa in giro e l’altra, presenta il suo programma Lo spaesato, che parla delle differenze tra città e paese. Infine le lacrime di Valeria Bartolucci protagonista di una complessa vicenda giudiziaria e accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. in studio anche la criminologa Roberta Bruzzone. Nel corso della puntata assistiamo anche al primo gioco ideato per coinvolgere il pubblico da casa.

