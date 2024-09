Lino Giuliano non entrerà nella casa del Grande Fratello. Uno dei concorrenti più attesi di questa edizione del reality, non metterà mai piede nella casa di Cinecittà. La squalifica per l’ex fidanzato di Temptation Island è arrivata dopo il caso dei commenti omofobi sui social. Dopo la notizia della squalifica, Lino Giuliano ha commentato la decisione presa dalla produzione del reality senza nascondere il proprio disappunto. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la reazione di Alessia alla squalifica dell’ex Lino (FOTO)

Leggi anche: “GF”, l’ex di Giulia è conosciuto e sposerà un uomo

Il motivo della squalifica di Lino Giuliano

Lino Giuliano nei giorni scorsi ha rivolto degli insulti omofobi su Instagram ai danni dell’influencer Enzo Bambolina. Quest’ultimo, aveva pubblicato un video insieme a Lino, per poi fare un commento che aveva fatto scattare la reazione del barbiere. “Racconta anche che sei stato con me”, si leggeva. Lino si è subito infuriato usando espressioni omofobe e ha minacciato di denunciare Enzo Bambolina. Subito dopo ha ritirato tutto, ma ormai il danno era fatto. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Il figlio della famosa italiana finisce in ospedale: momenti di forte paura

Leggi anche: “Domenica In”, grande imbarazzo per Mara Venier: la gaffe in diretta

La decisione del “Grande Fratello”

Il contenuto omofobo pubblicato da Lino Giuliano ha continuato a circolare sui social grazie agli screenshot di alcuni attenti follower. Quindi sui social è scoppiata una bufera con molti utenti che a gran voce hanno chiesto la sua esclusione dal Grande Fratello. Poi è arrivato il provvedimento vero e proprio. Durante la diretta di ieri, Alfonso Signorini ha spiegato che la produzione non tollera certi comportamenti, pur comprendendo la posizione di Lino che aveva immediatamente ritrattato quelle frasi. Inevitabilmente, Lino è rimasto di stucco di fronte alla decisione del Grande Fratello e si è sfogato sui social.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva