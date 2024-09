“GF”, l’ex di Giulia è conosciuto e sposerà un uomo

Yulia Naomi Bruschi è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Modella di professione, la ragazza è nata a Cuba nel 1999 ma è italiana a tutti gli effetti essendosi trasferita con la famiglia a Lucca quando era molto piccola. Yulia è entrata come concorrente nip, ma in realtà ha già partecipato a due programmi televisivi. In uno di questi, ha conosciuto un uomo con cui ha avuto un flirt. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Dove abbiamo già visto Yulia del “Grande Fratello”?

Ieri, lunedì 16 settembre 2024, durante la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha presentato i concorrenti che vivranno nella casa più spiata d’Italia. Tra questi, ha fatto il suo ingresso nella casa anche Yulia Bruschi. La giovane toscana, in passato, ha partecipato a Temptation Island come tentatrice e poi anche a Love Island, dove ha trovato l’amore con un uomo molto conosciuto. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Le parole di Yulia dopo l’esperienza a “Love Island”

Una volta tornata alla sua vita di tutti i giorni, la ragazza ha ringraziato per l’esperienza vissuta e per le persone che ha incontrato, una in particolare. “Per me è stata un’esperienza unica e fantastica. Ad oggi posso dire di sentirmi cambiata, soddisfatta e orgogliosa di me stessa. Mi sono emozionata, ho pianto ho riso mi sono sentita viva! Ho riscoperto dei lati di me che non pensavo di avere. Mi sono vissuta a pieno tutto ciò che poteva riservarmi questa magnifica esperienza. Ho avuto modo di lavorare su me stessa, sulla mia estrema forza ma anche sulle mie fragilità. Ho incontrato una persona molto speciale, con cui ho vissuto degli attimi bellissimi”, ha scritto, dicendo grazie poi a chi ha reso la sua esperienza possibile. Chi ha incontrato Yulia a Love Island?

