Il figlio della famosa italiana finisce in ospedale: momenti di forte paura

La showgirl italiana ha condiviso un momento difficile della sua vita con i suoi fan sui social. La donna ha mostrato una foto del figlio in sedia a rotelle in ospedale e ha spiegato cosa gli è successo. Per lei è stato un momento di grande paura e ha ammesso che ci è voluto un po’ di tempo per metabolizzare quanto successo e prendere coraggio per affrontare le conseguenze. Cos’è successo a suo figlio? (Continua dopo le foto)

Samantha De Grenet, il figlio finisce in ospedale: grande paura per la showgirl

Samantha De Grenet ha voluto condividere questo momento di fragilità con i suoi fan. Prima di tutto, la showgirl ha precisato che non è stato facile parlarne e che ha aspettato del tempo per metabolizzare quanto successo. “Sono sempre stata una persona sincera, nel bene e nel male, e ho sempre raccontato tutto di me anche se ovviamente nei tempi e nei modi che ritenessi più giusti, perché non sempre e non tutto è facile da condividere – racconta la conduttrice -. Tendo a raccontare nell’immediato ciò che di bello mi accade e tutte quelle emozioni che vivo e che le persone a me vicino mi fanno provare con gioia e leggerezza, ma diversamente accade per le difficoltà che devo affrontare… Mi chiudo, sparisco, mi nascondo nel silenzio, raccolgo la giusta energia ed il più lucidamente possibile affronto ciò che merita la mia attenzione completa e totale… Così è stato quando mi sono ammalata, così è stato quando si sono ammalati il mio papà prima e la mia mamma dopo, e così è stato qualche giorno fa”, si legge sul profilo Instagram della De Grenet. (Continua dopo le foto)

Cos’è successo al figlio di Samantha De Grenet

Samantha De Grenet ha condiviso su Instagram una foto che ritrae lei e il figlio in ospedale. Brando, che compirà 19 anni a ottobre, è su una sedia a rotelle. Senza entrare nei dettagli, la showgirl ha spiegato quanto successo. “Ho avuto veramente tanta paura per mio figlio. Ora è stato dimesso, stiamo a casa con due vertebre fratturate e tanto dolore. Ne avrà per un mesetto, ma il peggio è scongiurato e lui sta bene”, ha scritto. Poi ha aggiunto una nota ironica. “Che coppia eh!!! Pensate quel poveretto di mio marito!!! Una con le stampelle e l’ altro immobilizzato a letto! Non vorrei essere nei suoi panni”, si legge. A prendersi cura della moglie e del figlio c’è Luca Barbato. Chi è?

