Lino Giuliano, dove lo vedremo dopo la squalifica al GF: la sua nuova vita. Un exploit televisivo anticlimatico, con un’esclusione arrivata ancora prima di cominciare. Ma il cantante napoletano Lino Giuliano non sembra lasciarsi abbattere e già volge lo sguardo alle nuove occasioni da cogliere. Ecco a cosa sta puntando ora.(Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Temptation Island”, Fabio confessa il tradimento: poi il colpo di scena al falò con Sara

Leggi anche: Il famoso attore di nuovo papà a 57 anni: la fidanzata è incinta

Lino Giuliano e la carriera in Tv

La carriera di Lino Giuliano sul piccolo schermo è iniziata durante l’estate del 2024 nella quale ha partecipato al reality “Temptation Island” insieme alla fidanzata Alessia. Uscito single dal villaggio, per lui si è presentata subito una nuova avventura nella casa del “Grande Fratello”: Purtroppo però, ancora prima del suo ingresso nel reality di Alfonso Signorini, il cantante neomelodico classe 1995 è stato escluso dal cast dalla produzione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, prima lite nella Casa: Eleonora Cecere sbotta, poi il malore (VIDEO)

La squalifica dal “GF”

Nella presentazione come concorrente durante il programma “Verissimo”, Lino aveva dichiarato di entrare nella Casa da single, deciso a “conquistare il pubblico” con il suo carattere e la sua autenticità. Approccio che gli avrebbe fatto mettere un piede in fallo. Lino Giuliano sarebbe infatti lasciato sfuggire un commento omofobo nei confronti del tiktoker Enzo Ballerina che aveva portato alla decisione della produzione di rimuoverlo dal cast del “GF”.

Alla squalifica erano seguite le scuse del cantante: “Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo. È vero, ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente, perché attiene ad un momento stupido e ho scritto cose che non mi corrispondono”. E ancora: “L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro – ha spiegato Lino Giuliano – Dopo essermi scusato, speravo in maggiore comprensione”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva