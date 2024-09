“Grande Fratello”, prima lite nella casa: Cecere sbotta, poi il malore – Un inizio col botto quello del “Grande Fratello”. La nuova stagione, che ha preso il via solo lo scorso lunedì, è stata già caratterizzata da un litigio. Ad accendere la scintilla nella Casa più spiata di Italia Eleonora Cecere, che prima ha cominciato ad urlare, poi si è addirittura sentita male. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, prima lite nella Casa: Eleonora Cecere sbotta, poi il malore

Ma cosa avrà mai fatto scatenare la rabbia della nota “ragazza” di “Non è la Rai”? Quale sarà stato il motivo di questa sua esplosione di rabbia? E soprattutto quali conseguenze avrà tutto questo? Il “Grande Fratello”, si sa, è tutto un sottile gioco di equilibri. Andiamo con ordine e partiamo dal principio per ricostruire quanto successo nelle ultime ore al reality. (continua a leggere dopo le foto)

Sfogo durissimo di Eleonora Cecere al “Grande Fratello”

Al Grande Fratello, mentre la regia stava inquadrava Shaila e Lorenzo intenti a chiacchierare al tavolo da pranzo, si è sentita chiaramente la voce di Eleonora Cecere. Il volto noto di “Non è la Rai” se l’è presa per il disordine presente in casa: «Adesso basta. Non è per niente, ma devo dirlo. Quando si usano le cose perché non si rimettono al loro posto. Quello di lasciare tutto in giro è un concetto che non tollero e non lo faccio nemmeno a casa mia, figuriamoci qui ragazzi!».

