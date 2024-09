Crollo della palazzina, nella notte la brutta notizia – Una tragedia che ha lasciato l’Italia col fiato sospeso per ore. È stato recuperato nella notte il corpo dell’ultima vittima rimasta uccisa nel crollo della palazzina di Saviano: si tratta della nonna dei tre bimbi coinvolti nel drammatico evento. Con il recupero della donna sono terminate le operazioni di ricerca e soccorso: il bilancio finale è di quattro morti. (continua a leggere dopo le foto)

Le squadre Usar dei vigili del fuoco hanno estratto nella notte il corpo senza vita della nonna, la 79enne Autilia Ambrosino, ultima dei quattro dispersi nel crollo di una palazzina a Saviano, in provincia di Napoli, causato da un’esplosione per una probabile fuga di gas. Trovati sotto le macerie i cadaveri della mamma Vincenza Spadafora, 41 anni, e dei due figli, la bimba di 4 e il maschietto di 6 anni. Feriti il papà Antonio Zotto, 40 anni, e l’altro figlioletto di 2 anni. Il primo si trova ricoverato all’ospedale Cardarelli, in gravi condizioni; il secondo all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, con una frattura al femore, ma non risulta essere in pericolo di vita. (continua a leggere dopo le foto)

Crollo della palazzina di Saviano: recuperato il corpo della nonna

Il corpo della nonna è stato ritrovato dalle squadre di soccorso attorno alle ore 1,00 del mattino di lunedì 23 settembre 2024. Le attività delle squadre di soccorso, infatti, da ieri mattina non si sono mai fermate. I soccorritori hanno dato tutto quello che potevano e si è sperato fino alla fine di trovare persone vive sotto le macerie della palazzina crollata a Saviano. È stato un brigadiere a varcare per primo la soglia di casa, a dare l’allarme per poi rimanere a scavare insieme ai vigili del fuoco e agli altri soccorritori. In pochi minuti centinaia di persone si sono radunate intorno alla palazzina. Tutti hanno cominciato a scavare, con ogni mezzo, anche a mani nude.

