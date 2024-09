Chiara Petrolini, la ginecologa rompe il silenzio sul fidanzato

Varie. La ginecologa Monica Calcagni, specialista in ostetricia e ginecologia con 1,4 milioni di follower, solleva interrogativi sul comportamento di Samuel, fidanzato di Chiara Petrolini. Le domande si moltiplicano, soprattutto in seguito al silenzio della giovane davanti al Gip. Potrebbe nascondere qualcosa? Andiamo a leggere insieme gli ultimi aggiornamenti e le parole della ginecologa. (Continua a leggere dopo le foto)

Le parole della ginecologa

“Una donna nuda incinta si riconosce. Il fidanzato è responsabile di aver messo incinta Chiara Petrolini due volte. La criticità più importante è che questa ragazza non ha preso in considerazione, o comunque non sappiamo se ha preso in considerazione, l’ipotesi di interrompere la gravidanza. E neanche quella di partorire in piena sicurezza in anonimato in una struttura ospedaliera e lasciare poi i bambini in adozione. Una possibilità che la legge italiana permette per le donne senza che abbiano conseguenze legali”, ha dichiarato la ginecologa di Chiara Petrolini.

“Ciò che mi preoccupa di più è il precedente. Perché questa ragazza è rimasta in gravidanza nonostante la possibilità di poter fare una contraccezione con una pillola, con una spirale, con il preservativo oppure utilizzare la pillola del giorno dopo. Perché mettiamo sotto accusa la ragazza e non anche il fidanzato? Nel momento in cui si ha un rapporto c’è un uomo e c’è una donna. Perché questo ragazzo è stato tirato completamente fuori da questa storia? Non ha responsabilità? Eppure ha messo in gravidanza due volte questa ragazza. Perché non ha preteso il preservativo, perché non si è preoccupato che questa ragazza avesse le mestruazioni, visto che non ha utilizzato nessun contraccettivo”, ha aggiunto la dottoressa Calcagni.

E ancora: “Possibile che lui non si sia mai reso conto di una pancia che cresceva? Comprendo i genitori. Perché si può mettere una maglia larga, si può fasciare la pancia. Ma lei sostiene che loro hanno continuato ad avere una vita normale, da fidanzati. Quindi, probabilmente, anche sessuale. Una donna nuda incinta si riconosce. Non solo perché si modifica la pancia, si modificano anche i genitali. Possibile che quest’uomo non si sia reso conto di niente? Eppure non stiamo parlando di un adolescente, ma di un ragazzo di almeno 20 anni.”

