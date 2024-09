Meteo, incubo maltempo: pericolo bombe d’acqua e violenti temporali

Varie. Meteo. Maltempo in arrivo su gran parte del territorio italiano. Per oggi, venerdì 27 settembre 2024, è stata emessa un’allerta arancione in Lombardia, specificamente per il rischio idrogeologico che interessa i settori settentrionali della regione. Inoltre, è stata attivata un’allerta gialla in sei diverse regioni, ovvero nella Provincia Autonoma di Bolzano, e in alcuni settori di Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. (Continua a leggere dopo le foto)

Meteo, le previsioni di oggi, venerdì 27 settembre

Una vasta area di bassa pressione sta interessando le regioni settentrionali del Paese, causando precipitazioni diffuse sui settori alpini e prealpini, accompagnate da un significativo aumento della velocità dei venti. In seguito a queste condizioni, il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, esortando all’attivazione dei sistemi di protezione civile nelle aree colpite.

Le condizioni meteorologiche previste potrebbero dare origine a criticità idrogeologiche e idrauliche, come indicato nel bollettino nazionale di criticità consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). Già dal pomeriggio di ieri, l’avviso prevedeva venti forti o di burrasca provenienti dai quadranti meridionali su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, con estensione a Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, in particolare sui settori appenninici, oltre che su Veneto, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano.

In aggiunta, si segnalano possibili mareggiate lungo le coste esposte, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

