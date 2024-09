Prende una stanza d’albergo, poi la scoperta choc al check-out: come l’hanno trovato

Il ragazzo aveva prenotato la stanza dell’albergo e si trovava lì dalla serata di lunedì, 23 settembre. Oggi avrebbe dovuto lasciare la stanza: il 29enne però, non si è presentato alla reception per il check-out. Nel pomeriggio, vedendo che il ragazzo non era ancora uscito, gli addetti dell’albergo sono andati a verificare cosa fosse successo e hanno fatto una macabra scoperta. (Continua dopo le foto)

Civitanova, trovato morto nella stanza d’albergo: aveva 29 anni

La tragedia è accaduta in una stanza dell’hotel Miramare, a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, nella centralissima via Matteotti. La scoperta del corpo mercoledì pomeriggio 25 settembre, intorno alle 16.30. A trovarlo, il personale dell’albergo, che è entrato in stanza dopo che il giovane non è sceso per il check-out. Il ragazzo era steso sul letto senza vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Civitanova per i rilievi e per indagare sull’accaduto. (Continua dopo le foto)

Chi era la vittima

Francesco Sicolo aveva 29 anni e viveva a Civitanova con i genitori. Negli ultimi tempi, lavorava come panettiere. Era in prova ai servizi sociali e si impegnava come volontario in un canile. L’avvocato Maria Cristina Tasselli, che in passato aveva assistito la vittima, ha ammesso di essere scioccata dalla notizia della morte del giovane. “Sono molto dispiaciuta, lo reputo un evento veramente sorprendente. Lavorava, faceva volontariato in un canile. Un ragazzo simpatico, socievole. Non avrei mai pensato che mi avrebbero chiamato per dirmi che era morto. Sulle cause della morte aspettiamo quello che dirà l’autopsia”, ha detto alla stampa locale, come riporta Cronache Maceratesi. Cos’è successo in quella stanza d’albergo?

