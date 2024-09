Home | Choc in Italia, bus bloccato in una voragine del manto stradale

Un altro episodio che ha dell’incredibile è accaduto in Italia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 settembre 2024. I vigili del fuoco sono intervenuti perché un autobus è sprofondato. Il mezzo è rimasto bloccato ed è stato necessario l’intervento degli esperti per gestire la situazione. Non è la prima volta che capita una cosa del genere nella stessa città. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Il politico ucciso a coltellate in casa: è caccia all’uomo

Leggi anche: “Ha confessato”: Maddie McCann, svolta nel giallo

Roma, bus bloccato in una voragine presso il parco della Caffarella

Un autobus Atac della linea 87 è rimasto incastrato in una voragine che si è aperta in strada davanti al parco della Caffarella, in zona Colli Albani, a Roma, nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre. La ruota posteriore sinistra è rimasta bloccata nel buco ed è stato quindi lanciato l’allarme ai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto. I pompieri sono arrivati in largo Pietro Tacchi Venturi intorno alle 16. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Strage di Nuoro, è morto il bimbo: paese sotto choc

Leggi anche: Boato nella notte, terremoto in Italia: tanta paura tra la popolazione

I soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno rimosso il bus che ha terminato la sua corsa nella maxi buca stradale. L’area è stata chiusa al traffico per permettere l’intervenuto dei soccorritori. Sul posto, per la gestione della viabilità, sono intervenuti anche gli agenti del VII gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale. I caschi bianchi hanno chiuso parte della piazza da via Latina in direzione via Menghini dal civico 5 di largo Tacchi Venturi. Com’è successo un’incidente del genere.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva