“Ha confessato”: Maddie McCann, svolta nel giallo – C’è una possibile svolta nel caso di Maddie McCann la bimba di quattro anni scomparsa il 3 maggio 2007. Christian Brueckner, il pedofilo massimo sospettato del caso, avrebbe confessato ad un suo compagno di cella, Laurentiu Codin, di aver rapito una bambina da un appartamento portoghese. (continua a leggere dopo le foto)

La notizia è stata riportata dal Daily Mail che cita resoconti di un’udienza che si è svolta ieri in Germania dove il 47enne Christian Brueckner è detenuto per tre stupri e atti osceni. Un’indiscrezione rilanciata anche da alcuni media italiani, come “Il Messaggero”. L’uomo avrebbe detto di aver rapito una minore «durante un furto con scasso mentre viveva in Algarve», la regione del Portogallo dove è scomparsa la piccola Maddie McCann. La polizia tedesca aveva già indicato Brueckner come il principale sospettato del rapimento. (continua a leggere dopo le foto)

Maddie McCann, il compagno di cella di Brueckner: “Ha confessato di aver rapito una bimba in Portogallo”

Questa la confessione choc: «Mi ha detto che aveva rubato ad Algarve. Era in una zona dove ci sono alberghi e vivono persone ricche. Ha raccontato che c’era un’abitazione con una finestra aperta. Cercava soldi, ma li ha trovati. Una volta entrato ha invece visto una bambina e l’ha presa. Mi ha detto che due ore dopo c’erano polizia e cani dappertutto, quindi ha deciso di fuggire. Non era solo. Con lui c’era una persona, con cui aveva avuto una discussione, presumibilmente la sua donna. Ha detto che ha portato la bimba in Portogallo con la sua macchina. Mi ha chiesto anche se fosse possibile prelevare il DNA di un bambina dalle ossa sepolte sotto terra».

