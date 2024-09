Varie. Incidente prima di scuola, Alessandro muore a 17 anni – Un grave incidente stradale si è verificato oggi, mercoledì 24 settembre 2024, poco prima delle 08:00, in via delle Cave a Padova, nei pressi dell’istituto Scarcerle. La vittima dell’episodio è Alessandro De Marchi, originario di Mestrino, mentre l’altro giovane coinvolto, un coetaneo di Ponte San Nicolò, è uscito illeso dall’incidente. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Padova prima di entrare a scuola: Alessandro De Marchi muore a 17 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, mercoledì 24 settembre 2024, a Padova, dove ha perso la vita un giovane studente, Alessandro De Marchi, residente a Mestrino. L’incidente è avvenuto alle 07:50 del mattino in via Cave, nel tratto che ospita gli istituti scolastici Scarcerle. Lo scontro ha coinvolto due motociclette, guidate da due ragazzi minorenni italiani.

Secondo le prime ricostruzioni, un motociclista stava percorrendo via dei Colli in direzione degli istituti, mentre l’altro, il giovane deceduto, procedeva in senso opposto. Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi riguardo all’incidente, tra cui manovre azzardate, velocità eccessiva e possibili disattenzioni. Tuttavia, è stata esclusa la possibilità che altri veicoli siano stati coinvolti. La notizia della tragedia ha colpito profondamente gli studenti e gli amici dei ragazzi, che hanno dovuto affrontare il dolore per la perdita di un compagno.

