Bomba d’acqua in Italia, detriti e fango distruggono tutto: persone evacuate

Altri danni da maltempo in Italia. Non solo in Toscana. Anche un’altra regione è stata colpita dall’ondata di maltempo nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 settembre 2024. La bomba d’acqua ha causato diversi danni tra i quali strade e abitazioni allagate. In un comune in particolare, lo scivolamento a valle di detriti e fango ha portato all’evacuazione di 40 persone. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Paola Marella e il tumore: i sintomi e le cause della malattia

Leggi anche: “Pomeriggio 5”, confessa l’omicidio in diretta: è bufera sui social

Maltempo in Campania, danni e disagi nella regione

Un violento nubifragio che si è abbattuto nella notte nella provincia di Salerno. La bomba d’acqua ha provocato allagamenti a Napoli, in particolare a Torrione. Strade allagate anche a Pontecagnano, Licinella, Capaccio e Paestum. Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco, che hanno aspirato l’acqua dalle abitazioni per tutta la notte. I disagi maggiori si registrano nella città di Sarno, dove le abbondanti piogge hanno causato lo scivolamento a valle di detriti e fango. Alle 2 di notte sono state evacuate circa 40 persone residenti in via Mortaro e intersezioni. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Harry e Meghan conducono vite separate: cosa sta succedendo

Leggi anche: Chiara Petrolini, l’ex fidanzato e papà dei bimbi morti rompe il silenzio

Maltempo in Campania, evacuate 40 persone a Sarno: la situazione

“Le persone allontanate da casa sono, in parte, ospitate nei locali della palestra della scuola Amendola. Altre hanno trovato sistemazione autonoma. Le famiglie sono supportate da personale della Croce rossa e Protezione civile. È stato attivato il Coc e stiamo continuando a monitorare la situazione non solo di questa area, ma di diverse zone del territorio. Siamo sul posto con i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, tecnici comunali, Protezione civile, Croce rossa. Siamo in contatto con la Regione Campania, nelle prossime ore è prevista ancora pioggia su tutto il territorio”, fa sapere il sindaco Francesco Squillante sui social. La situazione, al momento, è tornata sotto controllo, ma la Campania non è ancora fuori pericolo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva