Ogni giorno su Canale 5 va in onda il famoso talk show Pomeriggio 5, un approfondimenti di fatti di cronaca, di attualità e molto altro. Alla guida del programma c’è la nota conduttrice tv Myrta Merlino. Nel corso della puntata in diretta di ieri 23 Settembre 2024 è andata in onda una confessione decisamente agghiacciante. Un uomo ha ammesso di aver ucciso la propria madre, un’ammissione di colpa in tv che ha scatenato delle polemiche sui social. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

“Pomeriggio 5”, confessa l’omicidio in diretta: è bufera sui social

Nel corso della puntata di ieri, 23 Settembre 2024, di Pomeriggio 5 Myrta Merlino si è occupata di un nuovo caso di cronaca, con un colpo di scena incredibile. Una donna ottantenne, Loretta Levrini, è stata trovata morta nel suo appartamento al secondo piano di una palazzina a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena. L’inviato del programma di Canale 5 era andato sotto casa della vittima per scoprire qualche dettaglio in più, quando ad un certo punto ha fatto un incontro inaspettato. Fabio Giuffrida, come riportato da Il Corriere della Sera, si è ritrovato faccia a faccia con quello che le Forze dell’Ordine credono essere il colpevolo del delitto e che cercavano da tempo, ovvero il figlio di Loretta: “Lei è Lorenzo Carbone? Ma che ci fa qui? Ha ucciso sua madre?”. Immediata la cofessione in diretta dell’uomo che ha dichiarato (qui il video): “Si sono io, Lorenzo, quello che state cercando. Sono venuto direttamente qua. Non ce l’ho fatta, l’ho uccisa io”.

