Harry e Meghan conducono vite separate: cosa sta succedendo

Cosa sta succedendo nella vita di Harry e Meghan Markle? In molti hanno notato che qualcosa è cambiato: da qualche tempo pare che i due conducano vite separate. Spesso si rincorrono i gossip a proposito di una crisi tra i due reali inglesi. I due stanno passando un brutto momento? Ecco tutti gli indizi e cosa ne pensa l'esperto della famiglia reale, Phil Dampier.

Harry sempre solo

Il duca di Sussex si trova a New York. Il principe ha raggiunto la Grande Mela per una cena di gala dell'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). L'evento è nato con lo scopo di ricordare i sopravvissuti alle violenze subite nell'infanzia e per discutere sul tema della salute mentale. Ospiti della serata oltre al principe inglese, anche la regina Matilde del Belgio e il primo ministro belga Alexander De Croo. Presenti anche i rappresentanti di altre nazioni tra cui Svezia, Colombia, Zimbabwe, Canada e Georgia e l'attore Forest Whitaker. Grande assente Meghan Markle. Il fatto, tra l'altro ha diversi precedenti.

Harry da solo anche nel Regno Unito

Durante questa settimana, Harry dovrà partecipare a diversi incontri, uno di essi con African Park, un gruppo ambientalista africano, e l’Halo Trust, un’organizzazione umanitaria che lotta per l’eliminazione delle mine antiuomo e altri ordigni esplosivi lasciati dai conflitti che stava molto a cuore a sua madre, Lady Diana. E presumibilmente, a tutti questi appuntamenti si presenterà di nuovo da solo. Già nei giorni scorsi Harry si era presentato senza Meghan ad un evento di beneficenza in California. Anche lo scorso mese, il principe era volato a Londra in occasione dei funerali dello zio Lord Robert Fellows. Perché i due, che hanno sempre fatto tutto insieme, ora sono separati?

