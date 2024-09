Scomparso nel nulla quando aveva 6 anni, viene ritrovato 73 anni dopo

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Un ragazzino di 6 anni è scomparso nel nulla per poi essere ritrovato ben 73 anni dopo. Un test del dna che ha segnato una svolta nella storia della famiglia che non ha mai smesso di credere che, da qualche parte del globo, potesse essere vivo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Ritrovato il corpo, era scomparso giorni fa: la notizia poco fa

Leggi anche: Ex dj scomparso da giorni: poco fa la terribile notizia

Leggi anche: Ricerche finite, ritrovato il corpo senza vita del 29enne scomparso nel fiume

Leggi anche: Speranze finite, ritrovato il corpo del 17enne scomparso in Italia

Scomparso a 6 anni viene ritrovato 73 anni dopo: i fatti

Aveva solo 6 anni quando, in un giorno di primavera, come riportato da Caffeina, venne rapito da quella che il fratello maggiore descrisse come “una donna con una bandana in testa”. Un giorno che ha segnato una svolta nella storia della famiglia che non ha mai smesso di credere che, da qualche parte del globo, potesse essere vivo. Non si era arreso il fratello. Né la madre che la speranza non l’aveva abbandonata neppure in punto di morte nel 2005. Le sue ultime parole furono chiare: “Continuate a cercarlo, perché il mio cuore sente che è vivo”. E non hanno smesso di cercare. Non ha smesso di sperare. Una ricerca che si è conclusa con un esito decisamente inaspettato.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”