Chiara Petrolini, interviene Paolo Crepet

Il noto sociologo e psichiatra Paolo Crepet è intervenuto sul drammatico caso riguardante Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo accusata di aver seppellito i suoi due figli neonati dopo il parto. Ecco quale è stata la sua cruda analisi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Bimbi sepolti a Parma, emerge un’ipotesi agghiacciante

Lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet si è interessato ad un caso che negli ultimi giorni ha sconvolto l’Italia e, in particolare, la comunità di Traversetolo, nel Parmense, dove è accaduta la tragedia. Qui, nel giardino di un’insospettabile villetta familiare sono stati rinvenuti i resti di due bambini appena nati seppelliti poco dopo essere stati dati alla luce. Le indagini succedute all’agghiacciante ritrovamento hanno fatto emergere la presunta responsabilità della giovane studentessa, madre dei bambini, di nome Chiara Petrolini. (Continua a leggere dopo la foto…)

Paolo Crepet interviene sul caso di Chiara Petrolini

La ragazza avrebbe confessato facendo scoppiare una accesissimo dibattito volto a comprendere come un tale orrore sia stato possibile. I dubbi su come la Chiara sia riuscita ad agire senza che nessuno si accorgesse delle gravidanze, sono ancora tanti e c’è chi, come Paolo Crepet, immagina che qualcuno potesse esserne al corrente. In questo scenario, si ipotizza che alcune persone vicine alla madre dei bimbi stiano omertosamente omettendo testimonianze fondamentali. Ma vediamo nel dettaglio l’opinione di Paolo Crepet.

