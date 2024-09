Totò Schillaci, la lettera strappalacrime del figlio Mattia

Mattia, primogenito di Totò Schillaci, vive a Oporto, in Portogallo, dove lavora come odontoiatra ma è in Italia da qualche settimana a causa dell’aggravarsi delle condizioni del padre, morto lo scorso mercoledì 18 settembre 2024. Mattia era con lui nei suoi ultimi giorni e non poteva essere altrimenti, visto il grande amore che li lega. Un sentimento che il ragazzo ha voluto esprimere apertamente sui social, dove ha condiviso un ultimo saluto al genitore. (Continua dopo le foto)

Totò Schillaci morto a causa di un tumore

Totò Schillaci è scomparsa lo scorso mercoledì a causa di una polmonite che, nelle condizioni in cui era a causa del tumore al colon, non gli ha lasciato scampo. I funerali dell’ex calciatore sono stati celebrati ieri a Palermo. In tanti sono accorsi sia nella camera ardente, sia al rito funebre, per dare un ultimo saluto al campione. Non poteva mancare la sua famiglia, alla quale era fortemente legato. Oggi, a qualche giorno dal lutto, il figlio maggiore di Totò, Mattia Schillaci, ha voluto condividere una lunga lettera sui social, dedicata al genitore. Le sue parole sono commoventi.

