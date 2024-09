Paola Marella, il marito e il figlio rompono il silenzio: oggi i funerali

Dolore e sconforto per la morte di Paola Marella, nota architetta e conduttrice televisiva. Si è spenta sabato scorso dopo una lunga malattia. Paola ha lottato a lungo, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca. Sarà ricordata per sempre come una guerriera, oltre che come una professionista esemplare. Il marito e il figlio rompono il silenzio a poche ore dai funerali. (Continua…)

È morta Paola Marella

Sabato 21 settembre 2024 si è spenta Paola Marella, nota architetta e conduttrice televisiva. Era da tempo malata, ha lottato a lungo, ma alla fine il male ha avuto la meglio. La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo, dove Paola era molto stimata per la sua bravura e per la sua professionalità. Nelle ultime ore si sono susseguiti sui social i messaggi di cordoglio di tutti coloro che l'avevano conosciuta e amata. Tutti in coro ricordano la grazia, l'eleganza e soprattutto il buon cuore. La sua morte lascia un vuoto incolmabile.

Chi era

Paola Marella è nata a Milano, si è diplomata al liceo classico e si è laureata nel 1988 in Architettura degli Interni presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Ha iniziato a lavorare come agente immobiliare. Nel 2006 ha intrapreso la carriera televisiva in parallelo a quella professionale come architetto. È stata una dei primi volti televisivi di Real Time, dove ha condotto "Cerco casa disperatamente", "Vendo casa disperatamente", "Welcome Style" e "Shopping Night: Home Edition". Nel 2016 ha lasciato Discovery per approdare a Sky, conducendo su Cielo il programma "I Consigli di Paola". Dal 2019 al 2022 ha condotto "A te le chiavi" sulla rete televisiva LA7, mentre nel 2019 ha condotto la prima edizione di "Un sogno in affitto" per Sky Uno. Era sposata e aveva un figlio, Nicola, nato nel 1995. Poco dopo la sua morte, Il marito e il figlio hanno deciso di rompere il silenzio.