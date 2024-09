Paola Marella e il tumore, sui social il dettaglio strappalacrime – Paola Marella ha lottato fino alle fine come una vera leonessa. L’architetto e designer, conduttrice su Real Time di programmi cult come Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente, è morta a soli 61 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Era ricoverata al San Raffaele di Milano e nel necrologio, infatti, i familiari hanno chiesto di sostenere economicamente il Pancreas Center Prof Reni dello stesso nosocomio. (continua a leggere dopo le foto)

I funerali di Paola Marella saranno celebrati questa mattina alle 11 nella chiesa di San Marco, a Brera. È lì che la 61enne abitava e il quartiere rispecchia la sua stessa eleganza. Col tempo Paola Marella, sempre sobria ma colorata, raffinata e profondamente colta, aveva creato un personaggio facilmente riconoscibile grazie al ciuffo bianco che incorniciava la sua chioma scura. E sono tanti i fan a piangerne la scomparsa in queste ore: «Quanta compagnia hai tenuto a tante persone attraverso lo schermo televisivo e le pagine social», le scrivono. E ancora: «Cara Paola, non potevo credere alla notizia della tua morte e pur non conoscendoti di persona mi ha pervaso una profonda tristezza. Ti ammiravo immensamente». (continua a leggere dopo le foto)

Addio a Paola Marella: il ricordo di Enzo Miccio

Pieno di tenerezza anche il messaggio di Enzo Miccio, con cui Paola Marella aveva a lungo lavorato condividendo gli esordi televisivi e la fortuna dei nuovi programmi di Real Time: «Paolina, era così che ti chiamavo affettuosamente e improvvisamente non ci sei più. Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i natali artistici, ci siamo divertiti, condividendo un nuovo modo di fare televisione che nel 2005 era avanguardia pura! Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere. Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai». Purtroppo Paola Marella è stata stroncata da un tumore, malattia contro cui in passato si era già trovata costretta a lottare. La prima volta era stata al seno, una battaglia che lei stessa raccontò.

