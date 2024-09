“Ha realizzato il suo sogno”. La famosissima ha sposato il suo principe (FOTO)

“Ha realizzato il suo sogno”. La famosissima ha sposato il suo principe. Fiori d’arancio per la ex Miss Italia e il fidanzato avvocato. La coppia si è giurata amore eterno in Sicilia, luogo d’origini dello sposo, e il loro grande giorno è stato documentato dai tanti amici e familiari che hanno partecipato con gioia. Vediamo insieme tutti i dettagli della cerimonia e delle celebrazioni da favola. (Continua a leggere dopo la foto…)

Giulia Arena e Antongiuseppe Morgiadi finalmente sposi

Giulia Arena, attrice famosa per il ruolo di Ludovica Brancia ne Il Paradiso delle Signore e vincitrice di Miss Italia nel 2013 è convolata a nozze. La 30enne ha finalmente coronato il suo sogno d’amore sposando il fidanzato storico Antongiuseppe Morgiadi. La coppia, insieme da nove anni, si è conosciuta durante il periodo universitario. Antongiuseppe è avvocato, mentre Giulia è tra i volti più amati della televisione italiana.(Continua a leggere dopo la foto…)

Matrimonio da favola per l’ex Miss italia

La proposta di matrimonio, avvenuta l’estate scorsa, è stata fatta dall’attrice. Così Giulia Arena ha rotto le convenzioni tradizionali chiedendo la mano del fidanzato Antongiuseppe. Tuttavia, nonostante questo “gesto moderno”, il loro grande giorno è stato caratterizzato da tocchi classici e più tradizionali. La cerimonia si è tenuta nel Duomo di Ortigia, a Siracusa, con la partecipazione di circa un centinaio di amici e parenti, e ogni momento è stato ampiamente documentato sui social per la gioia dei tanti fan. In questo modo, i followers hanno potuto partecipare virtualmente alle nozze condividendo la loro gioia con gli sposi. Ma vediamo i dettagli della cerimonia e della festa.

