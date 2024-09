Ofelia Passaponti, la nuova Miss Italia ha un fidanzato famoso: di chi si tratta

Ofelia Passaponti è Miss Italia 2024. È stata incoronata dalla patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, e dalla presidente della giuria, Martina Colombari, sul palco del Teatro comunale di Porto San Giorgio, in streaming sul sito di Miss Italia. Ad assegnarle la fascia Giampaolo Morelli. Seconda la diciannovenne sarda Elisa Armosini, terza un’altra diciannovenne, la lombarda Mariama Diop. La vincitrice del concorso ha un fidanzato davvero molto famoso. (Continua a leggere dopo le foto)

Ofelia Passaponti, Miss Italia ha un fidanzato famoso: chi è

La nuova Miss Italia 2024 si chiama Ofelia Passaponti ed è arrivata in finale con la fascia di Miss Toscana: è la sesta ragazza toscana a vincere il concorso dopo Rossana Martini (nel 1946); Margareta Veroni (nel 1973); Cinzia Lenzi (nel 1980); Denny Mendez (nel 1996) e Rachele Risaliti (nel 2016). Come riportato da Biccy, nella sua scheda di presentazione al famoso concorso di bellezza italiano si legge: “Nata il 20 giugno 2000, vive a Siena. Sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Pratica pallavolo e lavora come hostess”. La Passamonti ha poi raccontato: “Studio comunicazione e sono appassionata al mondo della moda. Partecipare a Miss Italia mi offre l’opportunità unica di coniugare queste due passioni“. La bella Miss Italia, però, nasconde un segreto: il suo fidanzato è famosissimo.

