Francesca Bergesio, fuori la verità sulla nuova Miss Italia: di chi è figlia

Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia. Il famoso concorso di bellezza è terminato ieri ed ha visto trionfare la modella piemontese. Gioia immensa per lei e per la sua famiglia. Adesso, per circa un anno, dovrà portare la corona, nonché il titolo della più bella d’Italia. Subito dopo la vittoria, però, sarebbe spuntata fuori la verità su di lei: il padre, infatti, sarebbe un uomo abbastanza conosciuto in Italia. (Continua…)

Leggi anche: Grave lutto a Miss Italia, si è spenta per sempre l’iconico volto della bellezza italiana

Leggi anche: Walter Nudo, ecco cosa fa e come vive oggi il vincitore de “L’Isola dei Famosi”

Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia

Ieri sera si è conclusa la nuova edizione di Miss Italia, famosissimo concorso di bellezza. L’evento si è tenuto nuovamente a Salsomaggiore Terme dopo circa tredici anni. Francesca Bergesio è stata eletta Miss Italia. Ha 19 anni ed è piemontese. Il titolo, dunque, torna in Piemonte dopo il successo di Edelfa Chiara Masciotta e soprattutto di Cristina Chiabotto. Le prima parole da Miss Italia sono state: “È un’emozione indescrivibile, ringrazio di cuore il pubblico e la giuria. Questa sera rimarrà per sempre nel mio cuore“. (Continua…)

Leggi anche: Mara Venier non sta bene, arriva la triste notizia

Leggi anche: Belen alle Maldive con Elio: gli scatti scatenano gli haters

Francesca Bergesio, chi è

Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia. Ha 19 anni, studia Medicina a Roma ed è piemontese. Segue il calcio ed è tifosa della Juventus. Il suo film preferito è “Focus” e l’ultimo libro che ha letto è “La treccia” di Letizia Colombano. Al momento pare non sia fidanzata, perchè alla domanda ha risposto: “Il fidanzato c’era fino a poco tempo fa“. I suoi portafortuna sono i gioielli della nonna. Li ha sempre indossati, tranne in finale per una questione di sponsor. Ciò nonostante è riuscita a vincere l’ambitissimo titolo. Adesso avrà l’onore e l’onere di essere per un anno la donna più bella d’Italia. (Continua…)

Chi è il padre

Francesca Bergesio è figlia di Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega. Era presente anche lui ieri a Salsomaggiore Terme per festeggiare la vittoria della figlia. È rimasto però defilato, mentre la mamma e la sorella più piccola sono impazzite di gioia quando hanno annunciato la sua vittoria. Giorgio Maria Bergesio ha iniziato la sua carriera politica tra le fila di Forza Italia ed è poi passato alla Lega. In passato è stato anche sindaco, vice sindaco e consigliere di Cervere, comune in provincia di Cuneo nel quale è cresciuta l’intera famiglia.