Periodo complesso per Belen Rodriguez. A quanto pare la showgirl sembra essersi presa una pausa dalla tv concentrandosi solo sulla sua linea di moda. Inoltre ha posto la parola fine alla sua storia d’amore con Stefano De Martino. Belen, dopo il turbolento addio al suo ex marito, sembra aver ritrovato il sorriso con Elio Lorenzoni, suo storico amico da una vita. La coppia in queste ore è volata alle Maldive e la bella argentina ha postato sui social diverse foto di questa loro avventura. Immediatamente Belen è stata attaccata dagli haters, i quali sospettano che nasconda qualcosa. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la notizia sulla gravidanza

Leggi anche: Belen Rodriguez, si parla di vendetta su Stefano: cosa succede

Leggi anche: Belen Rodriguez, è di nuovo crisi: cosa sta succedendo

Leggi anche: Belen Rodriguez, fuori la verità sulla sua salute: parla chi le sta vicino

Belen alle Maldive con Elio: gli scatti scatenano gli haters

Forse ha ritrovato l’amore, Belen Rodriguez, e sicuramente un po’ di tregua sentimentale dopo i tira-e-molla degli ultimi anni. Ma di certo non la pace sui social, visto che ogni foto che la showgirl argentina pubblica su Instagram è accolta da una raffica di commenti da parte degli haters. In queste ultime ore i due sono volati alle Maldive in un resort extralusso. La showgirl ha pubblicato con dovizia di particolari gli aspetti più glamour del soggiorno e quelli più “sentimentali”, legati ai momenti di coppia. Un “esibizionismo”, secondo molti critici social, che nasconderebbe un malessere non ancora del tutto superato. In tanti la accusano di “ostentare troppo”, secondo alcuni utenti che si dicono psicologi o ferrati in materia per nascondere una fragilità intrinseca. Infine, l’hanno accusata anche di mettere il proprio “benessere psicofisico” davanti a tutto, anche ai due figli. Un’affermazine che sicuramente non sarà piaciuta a Belen. (Continua a leggere dopo la foto)

Il tempo con i figli

Prima di partire per le Maldive, Belen Rodriguez si è concessa del tempo di qualità con i suoi figli. In uno dei suoi ultimi post pubblicati, Belen Rodriguez ha condiviso i suoi giorni ad alta quota, riassunti nelle foto dei figli Santiago e Luna Marì che giocano divertiti nella neve. “La family felice”, ha scritto la Rodriguez come caption degli scatti che raccontano una grande serenità, ritrovata nei gesti più quotidiani e semplici. Grande protagonista degli ultimi momenti social di Belen, anche Elio Lorenzoni è presente nel carousel, mentre abbraccia la sua dolce metà sotto una nevicata dai fiocchi spessi. Un’ennesima testimonianza del rapporto sempre più saldo tra Belen Rodriguez e il nuovo compagno.