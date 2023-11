Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la notizia sulla gravidanza

Belen Rodriguez è incinta? È quello che si chiedono in tanti dopo che Alessandro Rosica aveva lanciato lo scoop su una presunta terza gravidanza della showgirl lo scorso sabato. La notizia si era subito diffusa sui social con molti fan che avevano sospettato la cosa qualche settimana fa. La Rodriguez infatti era stata vista in una clinica privata a Padova. Non a caso, proprio lì si era fatta seguire per la seconda gravidanza: quella di Luna Marì. Belen quindi aspetta un altro figlio? Lei stessa ha risposto. (Continua dopo le foto)

Belen Rodriguez incinta: lo scoop

Nel pomeriggio di sabato, l’esperto di gossip aveva sganciato la bomba. “Belen potrebbe essere incinta, ho appena ricevuto chiamate da personaggi famosissimi”, ha scritto su Instagram Alessandro Rosica, ovvero Investigatore Social, che già si è occupato in passato di altri scoop. Rosica ha tuttavia specificato che non si tratta di una notizia certa al 100%, ma ancora da verificare in parte. A smentire la notizia ci aveva pensato Fabrizio Corona. (Continua dopo le foto)

Fabrizio Corona smentisce la notizia su Belen

“Belen incinta di Elio? Troppo facile lanciare una notizia o finti scoop basandosi sui trascorsi storici della Rodriguez. Sicuramente per chi la conosce, come noi, è un momento molto particolare. […] Seguendo la storia della Rodriguez sarebbe facile pensare che una gravidanza per lei (come da manuale) possa significare ricominciare da capo. Ma non è così. Se la conosciamo bene e le cure le hanno fatto bene, in questo momento vuole raggiungere una stabilità tutta sua e non di certo con un altro figlio. Dalle foto sembra aver ritrovato un po’ di serenità ma è ancora presto per parlare di avere un figlio con un terzo padre”, le parole dell’ex re dei paparazzi. Corona ci ha comunque tenuto a precisare che un altro figlio sarebbe un comportamento già visto. “Come da manuale”, infatti ha scritto. Qual è la verità? (Continua dopo le foto)

Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? La showgirl rompe il silenzio

A quelli che nelle ore scorse che le hanno chiesto se fosse davvero incinta sui social, Belen ha risposto. A quanto pare la Rodriguez ed Elio Lorenzoni non aspettano un figlio. “Non sono in dolce attesa, sono solo serena”, ha scritto, mettendo definitivamente a tacere le voci. Intanto ha promesso ai suoi fan che presto la rivedranno. “Torno presto, fra poco poco, manca sempre meno”, ha raccontato, senza svelare ulteriori dettagli.