Letizia Petris finalmente ha preso una decisione in merito alla sua storia d’amore. Come sappiamo, la gieffina è fidanzata ma negli ultimi giorni sta riflettendo sulla sua relazione amorosa. Nella casa del “Grande Fratello“, infatti, la vicinanza con Paolo l’ha fatta riflettere molto. La decisione finalmente sembra arrivata. Letizia l’ha comunicata a tutti, compresi gli autori del programma. (Continua…)

Chi è Letizia Petris

Letizia Petris è una delle concorrenti della nuova edizione del “Grande Fratello”. Ha 24 anni e vive a Coriano, in provincia di Rimini. È laureata in Digital Marketing e lavora come fotografa. Sui social, ancor prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, era abbastanza seguita. Letizia ha anche una pagina social dove pubblica tutti i suoi migliori scatti. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni poco prima di entrare nella casa ha raccontato: “Un difetto è che sono molto permalosa, un pregio è che credo molto nei sentimenti”. (Continua…)

Chi è il fidanzato

La gieffina sarebbe fidanzata da circa due anni con un ragazzo di nome Andrea Contadini. Sui social, però, l’ultima foto risale addirittura a marzo 2022. Nella casa del “Grande Fratello”, Letizia ha raccontato che la sua storia d’amore sta attraverso un periodo delicato. La vicinanza a Paolo Masella, inoltre, non ha fatto altro che alimentare i suoi dubbi. Tra l’altro, come scrive Novella 2000, Letizia in passato avrebbe avuto anche un flirt con una donna, tanto che nella casa qualcuno ha sospettato che sia lesbica. (Continua…)

La decisione di Letizia

In merito alla sua storia d’amore, Letizia sembrerebbe aver preso una decisione molto importante. Nella casa, infatti, la fotografa si è avvicinata a Paolo Masella. I due hanno instaurato un bellissimo rapporto e presto potrebbe nascere una storia d’amore. Letizia ha infatti comunicato agli autori del “Grande Fratello” e a Paolo stesso di voler mettere un punto alla sua relazione amorosa. È probabile che nella prossima puntata annunci la sua decisione in diretta davanti a milioni di telespettatori.