“Grande Fratello”, si scalda il clima nella casa: chi sta per arrivare

Questa sera, 30 Ottobre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Saranno diversi gli argomenti trattati, tra cui anche la nomination ad eliminazione diretta. Il pubblico da casa, infatti, è stato chiamato a scegliere chi tra Grecia Colmenares, Valentina Modini, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese dovrà abbandonare immediatamente la casa. Ovviamente Alfonso Signorini ha deciso di stupire il suo pubblico anche con un nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello: vediamo di chi si tratta. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, nuovo ingresso in casa: di chi si tratta

Si scalda il clima nella casa del Grande Fratello 2023 e quando mancano poche ore alla puntata di lunedì 30 ottobre ecco che da fuori arriva una bomba clamorosa. Secondo alcuni rumors stasera sarebbe pronta a fare il suo ingresso una nuova concorrente. A rilanciare il gossip sono Deianira Marzano e Amedeo Venza, sicuri del fatto. Tutto, ancora una volta, risale alla scorsa puntata quando Signorini ha chiesto a Mirko Brunetti chi vorrebbe che entrasse in casa tra Greta Rossetti e Perla. Per lui Signorini avrebbe pronta una sorpresa che non si sa quanto gradita. Stando alle indiscrezioni, pare proprio che l’ex tentatrice di Temptation Island Greta Rossetti farà presto il suo ingresso. Sicuramente questo ingresso scatenerà il panico in casa. (Continua a leggere dopo la foto)

Le previsioni dei bookmakers

Chi esce stasera dalla casa del Grande Fratello 2023? Secondo i bookmakers il televoto è già più che delineato e c’è sia un vincitore per stasera, che un perdente. Come sappiamo, questa settimana in nomination sono finiti Grecia Colmenares, Valentina Modini, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. Uno di loro, tranne colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrà abbandonare al casa e secondo i sondaggisti del web un nome c’è. Secondo i sondaggi ancora una volta la preferita del pubblico sarebbe Beatrice Luzzi. Non dovrebbero rischiare molto Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares, almeno secondo i bookmakers. E c’è invece chi invece rischia seriamente di andarsene a casa. Non sono tutti sicuri, ma sarebbe uno tra Giuseppe Garibaldi e Valentina Modini.