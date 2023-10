La nuova edizione del Grande Fratello sta letteralmente conquistando in cuore dei telespettatori. Questa sera 30 Ottobre 2023 andrà in onda su Canale 5 una nuova ed entusiasmante puntata, condotta come sempre da Alfonso Signorini. Saranno diversi gli argomenti trattati, tra cui anche la nomination ad eliminazione diretta. Il pubblico da casa, infatti, è stato chiamato a scegliere chi tra Grecia Colmenares, Valentina Modini, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese dovrà abbandonare immediatamente la casa. I sondiaggi parlano chiaro: il nome del prossimo eliminato dal GF 2023 sembra essere dato per scontato. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, chi dovrà abbandonare la casa secondo i sondaggi

Chi esce stasera dalla casa del Grande Fratello 2023? Secondo i bookmakers il televoto è già più che delineato e c’è sia un vincitore per stasera, che un perdente. Come sappiamo, questa settimana in nomination sono finiti Grecia Colmenares, Valentina Modini, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. Uno di loro, tranne colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrà abbandonare al casa e secondo i sondaggisti del web un nome c’è. Secondo i sondaggi ancora una volta la preferita del pubblico sarebbe Beatrice Luzzi. Non dovrebbero rischiare molto Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares, almeno secondo i bookmakers. E c’è invece chi invece rischia seriamente di andarsene a casa. Non sono tutti sicuri, ma sarebbe uno tra Giuseppe Garibaldi e Valentina Modini. Anche se potrebbe esserci un colpo di scena, soprattutto dopo i diversi aerei passati sulla casa in queste ultime ore. (Continua a leggere dopo la foto)

A rischio eliminazione anche Varrese? L’ipotesi

In queste all’interno della casa più spiata d’Italia sta accadendo qualcosa di strano. Sono passati due aerei per Heidi Baci, l’ultimo portava un messaggio molto chiaro: “L’Italia è con Heidi and family“. Tuti ci sono rimasti molto male e Fiordaliso ha commentato: “Ma cosa vuol dire scusate? Mi fa piacere per Heidi. Che gli italiani stanno dalla sua parte? Meglio per lei allora ragazzi. Non lo so, mi fa piacere per lei però io non sono d’accordo e lo ribadisco“. Poco dopo anche Massimiliano Varrese ha detto la sua ad Angelica, Mirko e Paolo: “Ragazzi non sono per nulla tranquillo. Come mai? Per gli aerei che sono passati. Però anche basta dai. La storia è chiusa. Più chiaro di così non potrebbe essere. Ok tutto ma è una cosa archiviata spero passi. Adesso che devo fare ancora?”. Poi Fiordaliso ha ipotizzato: “Avete visto l’aereo per Heidi ragazzi? Vuol dire che fuori è successo un bel casino per questa cosa qui, quindi tutti sono con Grecia per quello che lei ha detto contro Max anche per il video. Secondo me è successa una cosa grossa”. Tutto questo potrebbe far ipotizzare l’uscita di Massimiliano Varrese, nonostante il parere dei bookmakers.