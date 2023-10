“GF”, Anita ha un flirt con uno degli autori del programma: il retroscena scottante

Anita “Grande Fratello”. Una clamorosa indiscrezione scuote il reality show di Canale 5. Anita, una delle inquiline della casa più spiata d’Italia, potrebbe avere un flirt con un autore del programma. Le sue parole pronunciate nella casa, infatti, non sono passate inosservate ed hanno fatto riflettere il pubblico. Al momento, però, si tratta solo di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. (Continua…)

“Grande Fratello”, chi è Anita

Anita Olivieri è una delle concorrenti della nuova edizione del “Grande Fratello“, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ha 26 anni ed ha studiato Relazioni Internazionali all’Università di Roma Tre ed ha conseguito una laurea magistrale ed un master alla LUISS Business School. Attualmente lavora in un grande azienda di automotive e si occupa di marketing. Nella clip di presentazione del “Grande Fratello” ha dichiarato: “Nella vita mi sono fatta il mazzo, ho studiato tanto. Ho due lauree, triennale, magistrale e anche un master a 25 anni”.

Ha deciso di mettersi alla prova con un’esperienza completamente nuova. “Arrivata all’apice del mio momento lavorativo, ho capito che non sapevo cosa stavo facendo, non ero felice. È il motivo per cui sto qui, guardo quella porta e mi sento libera, sento di potermi esprimere più di quanto possa fare qui fuori”, ha detto. La sua più grande passione è la musica e si è esibita anche in alcuni locali della Capitale. (Continua…)

Le notizie sulla vita privata

In merito alla vita privata di Anita Olivieri ed in particolare a quella sentimentale, prima di entrare nella casa del “Grande Fratello” ha dichiarato di essere single e di vivere con il gatto. Nella casa più spiata d’Italia ha già fatto perdere la testa a qualche concorrente, ma, secondo un’indiscrezione che corre sul web, Anita potrebbe avere un flirt con un autore del programma. (Continua…)

Anita e il presunto flirt con l’autore del “Grande Fratello”

Nella casa più spiata d’Italia, Anita Olivieri si è lasciata sfuggire una confessione piuttosto spiazzante. La gieffina ha rivelato che un autore la osserverebbe di continuo e sarebbe addirittura infastidito del suo rapporto con Mirko e Vittorio. L’autore in questione dovrebbe essere Alessandro Santucci. I due si seguono anche sui social. Al momento, però, ci teniamo a precisare che si tratta di un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze.