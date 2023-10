Home » “Grande Fratello”, arriva una comunicazione dal confessionale per i concorrenti

Nella giornata di ieri è arrivata un’importante comunicazione per i concorrenti del “Grande Fratello“. Valentina e Ciro sono andati a raccogliere una busta all’interno del confessionale. Quando sono usciti hanno letto il contenuto della lettera, scritta personalmente dal “Grande Fratello”. Al suo interno, come abbiamo detto, c’era una comunicazione importante, valida per tutta la settimana. (Continua…)

“Grande Fratello”, comunicazione importante per i concorrenti

Il “Grande Fratello”, nella giornata di ieri, ha recapitato, attraverso una busta consegnata all’interno del confessionale, una comunicazione molto importante, valida per tutta la settimana. Valentina e Ciro sono stati chiamati nel confessionale, hanno ricevuto la busta dal “Grande Fratello” e quando sono usciti hanno letto il comunicato davanti a tutto il resto della casa, che ha ascoltato con grande attenzione. Si tratta infatti di un comunicato importante, che condizionerà l’intera settimana. (Continua…)

Comunicato il budget per la spesa

All’interno della busta ricevuta da Valentina e Ciro all’interno del confessionale c’era scritto il budget per la spesa settimanale. I due concorrenti, una volta usciti dal confessionale, hanno chiamato a raccolta i propri coinquilini ed hanno letto il comunicato scritto dal “Grande Fratello”. I concorrenti del reality show avranno a disposizione 360 euro per la spesa settimanale. Si tratta di un budget al quale ormai sono abituati. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno ormai preso dimestichezza con la spesa e riescono anche a mettere da parte le provviste. (Continua…)

Le reazioni dei concorrenti

Dopo la lettura del comunicato, gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono andati a controllare le provviste rimaste prima di mettersi a lavoro per stilare la nuova lista della spesa settimanale. Beatrice ha controllato la verdura, mentre Massimiliano e Angelica hanno controllato tutte le scorte rimaste dalle altre spese. Una volta scritta la spesa, i concorrenti l’hanno consegnata nel confessionale e più tardi l’hanno ricevuta.