Dopo la puntata di ieri, giovedì 26 ottobre 2023, del Grande Fratello, è esplosa un’altra polemica sul web. A far infuriare i fan del programma, l’ennesima violazione del regolamento. Tante volte gli autori hanno chiuso un occhio, ma stavolta la concorrente sembra averla fatta grossa. Stiamo parlando di Angelica che avrebbe detto una frase che non avrebbe potuto pronunciare e ora rischierebbe la squalifica dal Grande Fratello. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Angelica viola il regolamento e ora rischia la squalifica

A causa di una frase che la ragazza ha pronunciato, numerosi telespettatori si sono riversati sul web, sollevando delle accuse e arrivando a sostenere che la sua potrebbe essere una vera e propria violazione del regolamento del gioco. In molti ora, chiedono che Angelica venga squalificata. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Cos’ha detto Angelica

Arrivato il momento delle nomination, Angelica ha parlato con Vittorio. “Non mi nominare che se no vado in nomination”, avrebbe detto la ragazza al gieffino. E sarebbe proprio questa la frase che ha fatto scattare una reazione da parte del web. Angelica non è finita in nomination, ma sui social i fan del programma si sono scatenati. Il regolamento è chiaro: chi vota in mistery non deve informare sugli esiti. Secondo molti, ora rischierebbe la squalifica dal reality. (Continua dopo le foto)

La lite tra Angelica e Beatrice

La settimana scorsa Angelica è stata protagonista di uno scontro con Beatrice Luzzi, che l’ha definita “una gatta morta. È quello che penso di lei”, ha dichiarato l’attrice senza mezzi termini. “Vorrei sapere perché sono una gatta morta e un essere orribile”, la replica della ragazza. “Lei entra in discorsi molto intimi a gamba tesa – ha spiegato Beatrice -. Durante un gioco, ci ha tenuto a sottolineare che lei era la seconda della lista dopo Samira. Ha bisogno di tantissime attenzioni”. Dopo le accuse di Beatrice, Angelica è scoppiata in lacrime. Gran parte dei concorrenti sono andati subito da lei a consolarla. “Sto pensando alla mia famiglia e a Riccardo che sente queste parole”, ha ammesso dispiaciuta.