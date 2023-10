Durante la puntata di ieri, giovedì 26 ottobre 2023, del Grande Fratello è scoppiata nuovamente la lite tra Grecia e Massimiliano, a proposito della questione di Heidi Baci. Secondo la Colmenares, Varrese avrebbe avuto un atteggiamento scorretto nei confronti dell’ex gieffina, buttandosi addosso a lei quando lei non voleva. Ed ecco che salta fuori la verità: Alfonso Signorini ha mostrato a tutti le immagini di quella notte. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, le accuse di Grecia a Massimiliano

“Lui non ha rispettato Heidi. Una sera era a letto e le si è buttato addosso. Lei non voleva”, aveva dichiarato Grecia qualche giorno fa sulla questione. Massimiliano non è d’accordo. “Grecia è intervenuta e mi ha diffamato su un argomento che non conosce. Poteva nominarmi con tutte le sue giustificazioni ma questo argomento era inadeguato. Non mi sono avvicinato ad Heidi nel cuore della notte. In quel momento ci abbracciavamo spesso. Quella sera Heidi era pensierosa. L’ho abbracciata come tutte le notti per tre secondi, le ho chiesto se volesse parlare, lei ha rifiutato e io sono andato via”, il racconto dell’attore. Ma Grecia insiste: lui le è saltato addosso. “Il giorno dopo ne ho parlato con lui, gli ho chiesto di lasciarle spazio”, ha continuato la Colmenares. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, il video Heidi e Massimiliano sotto le coperte

Ad un certo punto poi Alfonso ha deciso di mostrare le immagini di Heidi e Massimiliano insieme. Cos’è successo veramente quella notte? Il filmato mostra Heidi chiedere a Massimiliano attenzioni a più riprese, addirittura rimproverandolo per essersi distaccato. Di notte, quando la giovane è a letto, Varrese le si avvicina per augurarle la buonanotte e lei però fa la distaccata. Lui non le salta addosso, prova solo a starle vicino e la abbraccia per un attimo. Heidi però si mostra scostante allora lui se ne va. Come hanno reagito gli inquilini? (Continua dopo le foto)

La reazione dei gieffini

“L’atteggiamento di Heidi è ambiguo però anche Massimiliano è stato fastidioso”, ha sentenziato Alfonso Signorini. “Heidi sorrideva e non era infastidita – ha spiegato Massimiliano -. È un gioco tra persone che si stanno corteggiando. È vero anche che il giorno dopo sorrideva, non mi è sembrata così turbata quando parlava con Fiordaliso. Dopo la scorsa puntata, ho chiuso definitivamente con questa storia. Credo di avere sottovalutato la persona. Adesso, a mente fredda, sto rivalutando certi atteggiamenti di Heidi. Ma quando chiudo, chiudo”. Paolo Masella ha difeso il Varrese. “Se una ragazza cerca attenzioni, si dice felice, a parer mio ha solo voluto scaricare le responsabilità su Massimiliano senza prendersi la sua responsabilità”. Beatrice non poteva che difendere Heidi, anche se non sembra pensare che Varrese abbia esagerato. “Heidi aveva un comportamento ambiguo ambivalente e ha sbagliato, prima della nomination, a dire che avrebbe aspettato Massimiliano. È vero anche che lui ha una personalità impegnativa, è molto presente quando vuole. Avendo lui 20 anni in più, credo che lei si sia sentita in difficoltà”.