Sophie Codegoni si consola dopo la rottura con Basciano ma è bufera

Sophie Codegoni si consola dopo la rottura con Alessandro Basciano. Le immagini apparse sul web fanno sicuramente scalpore. L’ex tronista era apparsa molto sofferente nello studio di “Verissimo”. Adesso, invece, sorride e si diverte con i suoi amici. Per questo motivo esplode la bufera sul web. Molti pensano che stia fingendo per aumentare la sua popolarità. (Continua…)

È finita la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembravano una coppia molto affiata. I due si sono conosciuti nella casa del “Grande Fratello Vip”. La loro storia d’amore è proseguita anche lontano dalle telecamere. Sophie e Alessandro hanno deciso di fare subito sul serio, andando a convivere e decidendo di mettere su famiglia. Addirittura sul red carpet di Venezia era arrivata la proposta di matrimonio. Dopo la nascita della figlia, però, la coppia ha vissuto un periodo di crisi, culminato con la separazione definitiva. Di recente, infatti, i due hanno annunciato di essersi lasciati. (Continua…)

I motivi della rottura

Sophie Codegoni, ospite di “Verissimo”, ha raccontato che la rottura con Alessandro Basciano è avvenuta per un presunto tradimento. L’ex compagno avrebbe avuto un flirt con la ex fidanzata, con la quale avrebbe condiviso anche un viaggio ad Ibiza. Le sue parole sono state ovviamente smentite da Basciano, che si è difeso sempre nello studio di “Verissimo”. Ad oggi non conosciamo la verità, che forse sta nel mezzo. (Continua…)

Sophie Codegoni si consola dopo la rottura

Dopo la rottura da Alessandro Basciano, Sophie Codegoni si consola ad un party con i suoi amici. L’ex tronista si è lasciata immortalare mentre festeggia spensierata e sorridente insieme ai suoi “amici intimi”. Dopo la diffusione delle immagini, sul web è scoppiata la bufera. Molti pensano che Sophie in realtà non sia triste come abbia voluto far credere a “Verissimo”, ma che sia tutta una strategia per accrescere la propria popolarità.