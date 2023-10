Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono una delle coppie più chiacchierate di questa nuova edizione del “Grande Fratello“. All’inizio i due sembravano molto affiatati, mentre adesso la loro storia è definitivamente tramontata. Dopo la scorsa puntata, Giuseppe si è scagliato violentemente contro Beatrice, arrivando addirittura a “minacciarla”. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, il concorrente va in confessionale e sgancia la bomba

Leggi anche: “Grande Fratello”, la lite choc ripresa dalle telecamere

“Grande Fratello”, la storia tra Giuseppe e Beatrice è tramontata

Giuseppe e Beatrice sono la prima coppia nata nella casa del “Grande Fratello”. I due si sono scambiati un bacio nelle scorse settimane e la loro relazione sembrava procedere a gonfie vele. Ad un certo punto, però, Beatrice ha iniziato a dubitare di Giuseppe, soprattutto per i suoi atteggiamenti nei confronti di Samira. Dopo l’eliminazione dell’ex professoressa de “L’Eredità”, Giuseppe si è praticamente dichiarato a Samira, provocando una furiosa reazione da parte di Beatrice. Ad oggi possiamo dire che Giuseppe e Beatrice sono letteralmente ai ferri corti. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, guai in vista per Anita: tutti hanno visto ciò che è successo

Leggi anche: “Grande Fratello”, Perla fa piangere tutti con la sua lettera d’amore: poi accade il peggio

Giuseppe “minaccia” Beatrice

La scorsa puntata del “Grande Fratello” ha lasciato molti strascichi. Beatrice continua ad essere la concorrente più discussa di questa edizione. Tutte le dinamiche nascono e muoiono con lei. È perennemente al televoto, ma riesce sempre a vincere. Senza ombra di dubbio è lei la principale indiziata per la vittoria di questa edizione del “Grande Fratello”. Sul suo percorso, però, rischia di trovare un grosso ostacolo: Giuseppe. Il coinquilino, infatti, ha letteralmente “minacciato” Beatrice e le sue parole non sono passate inosservate. (Continua…)

Le parole di Giuseppe

Dopo la scorsa puntata del reality show, Giuseppe, sfogandosi con i suoi coinquilini, ha dichiarato: “Lei è una grande giocatrice, prima ha fatto la storia e poi l’ha distrutta. Lei passa per la santa. Gli altri pensano che io l’ho costretta a venire a letto. Lei è venuta da sola. Se esco, pago tutta l’Italia per farla eliminare, ho amici e parenti ovunque, arrivo dove voglio fuori da qui. Quello sbagliato sembro io”. Le sue parole suonano quasi come una “minaccia” nei confronti di Beatrice.