Una serie di cantanti, attori, comici e sportivi si lanciano in una energica competizione in cui imparano l’arte del ballo, gareggiando in coppia con i maestri professionisti del programma. Queste le caratteristiche alla base del talent show di Rai 1 Ballando con le Stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci. Tra i protagonisti di questa nuova edizione di Ballando anche Ricky Tognazzi, attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Nel corso della puntata di ieri 4 Novembre 2023, l’attro ha avuto un accesso battibbecco con Selvaggia Lucarelli, componente della giuria dello show. (Continua a leggere dopo la foto)

“Ballando”, Ricky Tognazzi furioso con Selvaggia Lucarelli

Ricky Tognazzi e Selvaggia Lucarelli hanno litigato durante il giudizio della giudice sul ballo dell’attore. Lui è stato, infatti, accusato di essere il prolungamento della moglie Simona Izzo che sarebbe sempre in mezzo e lo metterebbe in ombra anche in un contesto in cui non c’entra. Se, in un primo momento, Ricky Tognazzi non ha risposto alle provocazioni, ecco che, poi, Selvaggia Lucarelli ha detto: “Credo che tu soffra della Sindrome di Stoccolma, ovvero, sei innamorato della tua carceriera”. Il pubblico in studio ha fischiato contro il giudizio della giurata e Ricky non è più riuscito a trattenersi e ha risposto: “Mi hai fatto inc***re, il tuo lavoro è provocare e basta, sei sgradevole in tutto quello che dici”. Selvaggi, sorridendo, ha detto: “Se l’è presa, finalmente”. Ricky Tognazzi ha, poi, spiegato che vorrebbe essere giudicato per ciò che porta sulla pista da ballo e non per la sua vita privata. (Continua a leggere dopo la foto)

L’intervento di Simona Izzo

Alla fine del giudizio di Carolyn Smith, Simona Izzo, presente nel pubblico di Ballando con le Stelle, ha chiesto la parola a Milly Carlucci e, rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli ha detto: “Comunque, io non voglio portare avanti la polemica ma penso che tu sia proprio ossessionata da Simona Izzo”, quindi, la giurata ha risposto: “Mamma mia ma parli di te anche in terza persona, è incredibile! Sei stupenda”. Ricky Tognazzi e Simona Izzo sono una coppia molto solida e affiatata, il loro amore è iniziato nel 1995 e non è mai finito.