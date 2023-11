“Ballando con le stelle”, lei sta male: salta tutto all’ultimo – La seconda puntata di “Ballando con le Stelle”, in onda il 29 ottobre 2023, si è chiusa senza eliminazioni e una classifica da cui sono emerse tre coppie, che, siamo sicuri, si giocheranno la finale del programma condotto da Milly Carlucci. Per il terzo appuntamento, assai atteso dai telespettatori, era stato annunciato un ospite, che però purtroppo ha dato forfait all’ultimo munito. A dare la brutta notizia è stata proprio la conduttrice durante un collegamento con “La vita in diretta”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Ballando con le stelle”, italiani in lacrime: Simona Ventura non trattiene l’emozione

Leggi anche: “Milly io non voglio uscire”: a “Ballando con le stelle”, arriva il primo infortunio

“Ballando con le stelle”, lei sta male: salta tutto all’ultimo

La seconda puntata di “Ballando con le Stelle” si è chiusa confermando le impressioni dell’apertura: le coppie composte da Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Simona Ventura e Samuel Peron, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina sono risultate le tre coppie migliori della serata. Non c’è stato alcun eliminato nella seconda puntata: difatti la serata si è aperta con una buona notizia per i concorrenti in ballottaggio. Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci hanno tirato un sospiro di sollievo, visto che la produzione del programma Rai ha deciso di non eliminare nessuno. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, Paola Perego sviene durante le prove: cos’è successo

Leggi anche: “Ballando con le stelle”, colpaccio di Milly Carlucci: arriva il noto volto Mediaset

“Ballando con le stelle”, l’annuncio di Milly Carlucci spiazza tutti: “Lei non ci sarà”

Nel corso dell’ultima puntata di “Domenica In”, dove si è parlato parecchio di “Ballando” era stato annunciato l’arrivo di una super ospite: Edwige Fenech. Era stato Guillermo Mariotto a fare la rivelazione nel salotto di Mara Venier. Purtroppo però l’attrice non ci sarà come ballerina per una notte nella terza puntata del programma condotto da Milly Carlucci. “A proposito, c’è la Fenech. Sabato prossimo arriva in pista Edwige Fenech“, aveva detto il giurato. La Fenech invece salterà l’appuntamento di sabato 4 novembre. La smentita è arrivata proprio dalla conduttrice che ne ha parlato nel corso della puntata de “La vita in diretta”, il programma che vede al timone Alberto Matano. La Carlucci ha svelato anche il motivo dell’assenza dell’attrice. (continua a leggere dopo le foto)

Edwige Fenech non sarà ballerina per una notte

In collegamento con Alberto Matano Milly Carlucci ha spiegato che Edwige Fenech è influenzata e che non potrà prendere parte al programma tv. Al posto della Fenech, però, ci sarà “una sorpresa davvero interessante”, ha dichiarato la conduttrice del dancing show del sabato sera. Chi prenderà il suo posto? Per ora non c’è alcun rumor a riguardo, staremo a vedere. Non è escluso che la Fenech possa partecipare al programma in un secondo momento.