Negli utlimi mesi la regina del gossip italiano è Belen Rodriguez. La showgirl sta attraversando un periodo di vita molto turbolento, prima ha detto addio di nuovo a Stefano De Martino e poi a Mediaset. Ora, nonostante la sua nuova relazione con Elio Lorenzoni, Belen sembra attraversare una nuova e turbolenta crisi, soprattutto emotiva. Stando a quello che ha rivelato Alberto Dandolo su Oggi, alla base di questo periodo buio della Rodriguez ci sarebbe la sua difficoltà a metabolizzare la fine della sua storia d'amore con Stefano De Martino. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo.

Belen Rodriguez, è di nuovo crisi: cosa sta succedendo

Sembra essere un anno complicato per Belen Rodriguez. Prima la rottura con Stefano De Martino, poi l’addio a Le Iene e Tu Sì Que Vales, poi le ospitate mancate da Cattelen e dalla Venier e adesso sembra che la conduttrice non stia bene. Secondo gli ultimi rumor Belen in queste settimane avrebbe avuto una nuova crisi. Stando a quello che ha rivelato Alberto Dandolo su Oggi, alla base di questo periodo buio della Rodriguez ci sarebbe la sua difficoltà a metabolizzare la fine della sua storia d’amore con il padre di suo figlio Santiago. Sul settimanale si legge: “Nessun programma da condurre, la rinuncia a “Tu si que vales” e la mancata conferma a Le Iene, il forfait all’ultimo momento ad Alessandro Cattelan e a Mara Venier che avrebbero dovuto intervistarla nei loro programmi e poche, pochissime, notizie dai social network. Belen Rodriguez ha preso le distanze da tutto: dalla visibilità, dalle domande e dal gossip. La fine della storia d’amore con Stefano De Martino è stata un duro colpo per la showgirl ora al fianco del suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni”.

Poi Dandolo ha aggiunto: “Ma cosa sta succedendo alla showgirl argentina più famosa e amata nel nostro Paese? Persone a lei vicine parlano di una profonda fragilità emotiva dovuta alla crescente pressione mediatica ma soprattutto alla dolorosa separazione da Stefano De Martino a causa dei presunti ripetuti tradimenti di quest’ultimo. L’ex ballerino smentisce pubblicamente ogni infedeltà e mantiene il più stretto riserbo sulle ragioni della fine del suo matrimonio. Quella parola fine che Belen non riesce a metabolizzare e smaltire, rifugiandosi in una nuova storia che sa tanto di rivalsa, di orgoglio ferito più che di autentico amore volano di un nuovo inizio”. (Continua a leggere dopo la foto)

La showgirl nel 2022 descrisse così la loro love story

In una vecchia intervista, nel 2022 Belen Rodriguez ha descritto così la sua relazione con De Martino: “La nostra storia è piena di svolte e alti e bassi. L’ho conosciuto nel 2011, ci siamo sposati, poi lasciati e volevamo divorziare, ma non l’abbiamo mai fatto. Siamo tornati insieme e ci siamo rilasciati poco dopo. E adesso siamo ancora qui. Nostro figlio è molto contento. Stefano c’è sempre stato nella mia vita in questi anni. Non se n’è mai andato, anche perché abbiamo un bimbo insieme. Adesso però lui doveva accettare una bambina che non è la sua. Devo dire che è stato bravissimo e non ha esitato.Se dopo tutti questi anni siamo ancora insieme significa che lo amo tantissimo. Alla fine di tutto sono tornata dal mio amore e sono felice. […] Lui è l’uomo che mi ha fatto soffrire di più. Penso che in passato mi abbia anche messo le corna. Però per me c’è sempre stato e lo stesso io per lui”.