Per Stefano De Martino c’è una bella notizia. Il conduttore, che nell’ultimo periodo è stato spesso al centro del gossip per via della separazione dalla moglie Belen Rodriguez, pare aver trovato la serenità al fianco di una certa Martina Trivelli. La relazione non è stata confermata ne smentita, ma ciò che è certo è che l’ex ballerino non ha intenzione di ritornare sui suoi passi, come è già capitato in passato. Ora un nuovo lieto annuncio ha rallegrato la famiglia De Martino. Vediamo cosa è successo.

Leggi anche: Gianni Sperti in tribunale: è successa una cosa gravissima

Leggi anche: “Uomini e Donne”, è bufera in studio: “Fatti i ca*** tuoi”

Stefano De Martino, il lieto annuncio in famiglia: cosa succede

La famiglia De Martino si allarga. La sorella di Stefano, Adelaide, tra qualche settimana diventerà mamma di un bebè. A giugno, con il compagno Diego Di Domenico, Adelaide aveva usato i social per rivelare ai fan il sesso del nascituro. Postando una foto in barca con lo sfondo di un mare cristallino, Adelaide aveva scritto: “Io e te“, con un cuore azzurro e l’hashtag 32settimane.

Ogni nascita è sempre una gioia per chiunque, ma di più per le future nonne: come la signora Maria Rosaria Scassillo, mamma di Stefano e Adelaide che sarà nonna per la seconda volta e che alla foto della figlia ha commentato: “Ti aspetto piccolo amore di nonna“(continua dopo la foto)

Leggi anche: Affari tuoi, la decisione della concorrente lascia tutti di sasso

La famiglia De Martino

I genitori di Stefano De Martino preferiscono restare nell’ombra e rimanere lontano dai riflettori. Da quando Stefano si è fatto conoscere nel mondo della tv, grazie al suo talento di ballerino di Amici e la sua relazione con la showgirl Belén Rodriguez, pochi sono stati gli interventi pubblici della famiglia. L’ultimo risale probabilmente nel 2019, quando mamma Maria e papà Enrico sono apparsi a Domenica In: Stefano era ospite nel programma e in quell’occasione Mara Venier ha letto una lettera scritta dai genitori al figlio.

“Vederti così sereno, dopo i tanti sacrifici fatti, ci riempie di gioia. Ma, soprattutto, sappiamo che sei un papà sempre attento e presente“, riportava la lettera.